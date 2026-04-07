Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
07.04.2026 16:30:00
Betting on a Buyout for FMC Stock? Why That Could Be a Risky Strategy
When a company announces that it's exploring a possible sale, it could result in a big gain for investors. If an acquiring company wants to buy the stock and pays a premium, investors may stand to make a strong profit. That can be particularly enticing for stocks that have been performing poorly, such as FMC (NYSE: FMC).Shares of the agricultural sciences company have been crashing over the past year, with FMC's valuation being cut in half. Its financial results haven't been strong by any means, and plenty of question marks surround the business today. And yet, it's up 24% since the start of the year, as many investors may be hopeful that an acquisition will take place soon. But here's why betting on a deal may not be a great idea.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt (finanzen.at)
|
07.04.26
|XETRA-Handel DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|EQS-HV: Fresenius Medical Care AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.05.2026 in Hof (Saale) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
07.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.04.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu FMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
|15,23
|-0,13%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,08
|2,24%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|109,86
|3,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX schlussendlich stark - über 24.000-Punkten -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.