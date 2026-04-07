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07.04.2026 16:30:00

Betting on a Buyout for FMC Stock? Why That Could Be a Risky Strategy

When a company announces that it's exploring a possible sale, it could result in a big gain for investors. If an acquiring company wants to buy the stock and pays a premium, investors may stand to make a strong profit. That can be particularly enticing for stocks that have been performing poorly, such as FMC (NYSE: FMC).Shares of the agricultural sciences company have been crashing over the past year, with FMC's valuation being cut in half. Its financial results haven't been strong by any means, and plenty of question marks surround the business today. And yet, it's up 24% since the start of the year, as many investors may be hopeful that an acquisition will take place soon. But here's why betting on a deal may not be a great idea.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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