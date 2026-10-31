Archer Aktie

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WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

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31.10.2026 06:00:00

Betting on Archer Aviation or Joby Aviation Being the Tesla of eVTOLs? They Could End Up More Like Lucid.

Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY) are the highest-profile players in the U.S. electric vertical take-off and landing (eVTOL) market. Each company's future in the commercial eVTOL space hinges on scaling production and harnessing efficiencies that lead to margin improvements.

While economies-of-scale benefits from much higher vehicle production numbers and adoption in flight services could eventually pave the way to profitability, the chances of either company achieving profitability in the consumer market over the next five years look very low. I actually think there are good reasons to doubt whether Joby or Archer will achieve positive gross margin in the consumer category by the end of 2030.

Image source: Getty Images.

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