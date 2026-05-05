Slam a Aktie

Slam a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG8210L1133

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06.05.2026 00:48:00

Betting on long Treasury bonds when yields near 5% has been a slam-dunk trade over the past few years. Is this time different?

“There is not a ‘break-the-glass’ solution,” says former Treasury Secretary Steven Mnuchin of backup plans if the U.S. can’t finance its debt.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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