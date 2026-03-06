Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
06.03.2026 20:48:15
Between Price Target Cuts and Poor Market Sentiment, NuScale Power Stock is Having a Rough Week. Does the Dip Represent a Buying Opportunity?
It's been a brutal few weeks for NuScale Power (NYSE: SMR) stock. This week was no different, with the nuclear energy stock shedding another 9% to cap off a 33% decline in just about five weeks, as of this writing.This week's drop, however, wasn't just another bout of market fatigue. NuScale Power is reeling under a brutal triad of poor numbers, multiple analyst downgrades, and cascading class action lawsuits, all in March.Here's all you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
