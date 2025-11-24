|
24.11.2025 17:24:00
Bewacher-KV - Einigung bringt laut vida plus 3,08 Prozent im Schnitt
Verbesserungen gibt es laut Gewerkschaft auch im Rahmenrecht: Die Verfallsfrist für nicht bezahlte Löhne oder Überstunden wird von neun auf zwölf Monate erhöht. Die Regelung gilt für Bewacherinnen und Bewacher ohne Betriebsrat.
Über das Resultat zeigte sich die Gewerkschaft erfreut: "Bei einer rollierenden Inflation von 3 Prozent ist das ein Verhandlungsergebnis, das sich sehen lassen kann. Es sichert die Kaufkraft unserer Kolleg:innen und zeigt, dass wir insbesondere in schwierigen Zeiten nicht bei der Sicherheit sparen dürfen", so vida-Verhandlungsleiter Gernot Kopp laut Aussendung. Besonders profitieren würden die Veranstaltungsbeschäftigten, deren Löhne laut vida um 3,4 Prozent steigen.
tpo/fel
ISIN WEB http://www.vida.at https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!