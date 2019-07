Bewerber um SPD-Vorsitz stellen Schuldenbremse infrage

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bewerber um den SPD-Vorsitz, Michael Roth und Christina Kampmann, haben einem Medienbericht zufolge die bislang auch durch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verfolgte Null-Schulden-Politik infrage gestellt.

"Die Schuldenbremse hatte ihre Zeit. Diese Zeit ist vorbei", schreiben der Europa-Staatsminister und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstag) in einem Strategiepapier. Nötig seien Spielräume für eine langfristige Investitionsoffensive in Kommunen, Ländern und im Bund. Die beiden SPD-Politiker fordern Investitionen vor allem in die Bereiche Klima und Mobilität, Bildung und Innovation sowie Wohnungsbau.

Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles haben bis zum 1. September Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Der Vorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden. Bisher bewerben sich zudem auch die SPD-Politiker Karl Lauterbach und Nina Scheer./bw/DP/zb