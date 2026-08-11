SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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11.08.2026 11:20:17
Bewertung unter Erwartungen?: Shein drückt beim geplanten Börsengang aufs Gas
Shein produziert Billigmode in China und vertreibt sie in etwa 160 Ländern. Das Unternehmen strebt seinen Börsengang an. Dieser soll Berichten zufolge kurz bevorstehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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