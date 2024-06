Bewertung von 60 Milliarden Euro: Shein plant wohl Börsengang in London

Ursprünglich hat der chinesische Fast-Fashion-Händler Shein geplant, in New York an die Börse zu gehen. Die US-Börsenaufsicht ist wegen der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China jedoch wenig entgegenkommend. Das zwingt den Online-Händler zum Umdenken. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel