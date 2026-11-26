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26.11.2026 06:31:29
BeWhere präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BeWhere stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BeWhere ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat BeWhere im vergangenen Quartal 5,8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BeWhere 6,1 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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