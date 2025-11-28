BeWhere stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BeWhere hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at