Bewi ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bewi ASA Registered lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,19 NOK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,48 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bewi ASA Registered 2,39 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at