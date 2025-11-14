Bewi ASA Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bewi ASA Registered hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,19 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,470 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,39 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 2,96 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at