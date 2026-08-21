Bewi ASA Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bewi ASA Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bewi ASA Registered ein EPS von -0,930 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at