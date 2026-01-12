Bewith,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Bewith,Inc Registered hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bewith,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,45 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,30 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,01 Milliarden JPY.

