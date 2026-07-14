Bewith,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bewith,Inc Registered hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -20,970 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,40 Milliarden JPY gegenüber 9,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,89 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bewith,Inc Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,32 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 36,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at