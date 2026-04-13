Bewith,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bewith,Inc Registered präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,68 JPY gegenüber 13,34 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at