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14.10.2026 06:31:29
Bewith,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bewith,Inc Registered gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,82 JPY gegenüber 6,90 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,41 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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