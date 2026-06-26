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26.06.2026 06:31:29
Beximco Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beximco Pharmaceuticals hat am 23.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Beximco Pharmaceuticals mit 0,030 GBP je Aktie genauso viel verdiente.
Das vergangene Quartal hat Beximco Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 86,2 Millionen GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,2 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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