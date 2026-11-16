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16.11.2026 06:31:29
Beximco Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beximco Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Beximco Pharmaceuticals mit 0,030 GBP je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beximco Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,6 Millionen GBP. Im Vorjahresviertel waren 83,9 Millionen GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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