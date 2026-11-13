GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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13.11.2026 08:01:55
Bexsero (4CMenB) receives positive CHMP opinion for one-dose Meningitis B booster for 10+ year olds
Recommendation based on data showing immune memory established following vaccination in infancy can be boosted up to 19 years laterWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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