Beyond Air: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beyond Air hat am 24.06.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,36 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,820 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Beyond Air ein Ergebnis je Aktie von -1,860 USD vermeldet.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,934 USD und einem Umsatz von 1,43 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at