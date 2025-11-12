Beyond Air informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beyond Air präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Beyond Air hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,600 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Beyond Air im vergangenen Quartal 1,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 127,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Air 0,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at