29.06.2026 06:31:29

Beyond Air öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beyond Air hat sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,77 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 66,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Air einen Umsatz von 1,2 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -13,800 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Beyond Air 7,68 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 107,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,71 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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