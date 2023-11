Beyond Air präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Air äußerte sich am 14.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,510 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at