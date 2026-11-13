Beyond Air: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beyond Air äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,76 USD. Im Vorjahresquartal waren -25,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beyond Air im vergangenen Quartal 2,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Air 1,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at