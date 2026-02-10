Ares Capital CorpShs Aktie

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

Beyond Ares Capital Stock: This Is An Even Better Buy Today

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), the world's largest business development corporation (BDC), attracts many income investors with its forward dividend yield of 9.9%. However, it's becoming harder to sustain that massive yield as interest rates decline.As a BDC, Ares finances "middle market" companies, which often struggle to secure loans from conventional banks because they're classified as higher-risk clients. It currently invests in 603 companies across its $29.5 billion portfolio. To reduce its credit risk, it allocates 60.5% of its portfolio to first-lien secured loans and 5% to second-lien secured loans.
