Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
10.02.2026 18:02:42
Beyond Ares Capital Stock: This Is An Even Better Buy Today
Ares Capital (NASDAQ: ARCC), the world's largest business development corporation (BDC), attracts many income investors with its forward dividend yield of 9.9%. However, it's becoming harder to sustain that massive yield as interest rates decline.As a BDC, Ares finances "middle market" companies, which often struggle to secure loans from conventional banks because they're classified as higher-risk clients. It currently invests in 603 companies across its $29.5 billion portfolio. To reduce its credit risk, it allocates 60.5% of its portfolio to first-lien secured loans and 5% to second-lien secured loans.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
04.02.26
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Ares Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)