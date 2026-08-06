Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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06.08.2026 17:06:23
Beyond COVID: Moderna Wins FDA Approval for Its Seasonal Flu Vaccine
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Nachrichten zu Moderna Inc
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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31.07.26
|Moderna-Aktie fällt: Keine Trendwende bei den Verlusten in Sicht (finanzen.at)
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30.07.26
|Ausblick: Moderna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.07.26
|S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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16.07.26
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10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Moderna Inc
|51,30
|9,66%
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.