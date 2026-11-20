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20.11.2026 06:31:28
Beyond Frames Entertainment (publ) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Beyond Frames Entertainment (publ) Registered stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beyond Frames Entertainment (publ) Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,91 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 71,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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