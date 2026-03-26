Beyond Meat-Aktie etwas tiefer: Bilanz-Schock zwingt zur Verschiebung der Zahlenveröffentlichung

Beyond Meat schockt Anleger mit der Verschiebung seiner Jahresbilanz 2025 auf Ende März, nachdem "wesentliche Schwachstellen" in der internen Buchhaltung und Fehler in früheren Quartalsberichten ans Licht kamen.

• Beyond Meat verschiebt die Veröffentlichung der Zahlen• Fehler in der Buchhaltung• Unternehmen räumt "wesentliche Schwachstellen" bei der Bestandsbewertung ein

Der US-amerikanische Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat hat eine kurzfristige Verschiebung seiner Finanzergebnisse bekannt gegeben. Wie das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt, wird die Berichterstattung für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025, das am 31. Dezember endete, nun erst am Dienstag, den 31. März 2026, nach Börsenschluss erfolgen. Diese Verzögerung steht in direktem Zusammenhang mit laufenden Abschlussarbeiten und internen Prüfungsverfahren.

Schwachstellen in der internen Finanzberichterstattung

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten hat Beyond Meat zusätzliche Mängel in den internen Kontrollsystemen identifiziert. Das Unternehmen stellt fest, dass zum 31. Dezember 2025 eine wesentliche Schwachstelle in der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung bestand. Diese betrifft laut der Mitteilung insbesondere die Kontrollen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Bestandsrückstellungen, einschließlich der Beträge, die für den Wertverlust überschüssiger und veralteter Lagerbestände verbucht wurden. Diese Entdeckung reiht sich in bereits zuvor identifizierte Schwachstellen ein, die das Management im Rahmen der aktuellen Prüfung bewertet hat.

Korrekturbedarf bei vergangenen Quartalszahlen

Die Überprüfung der finanziellen Abläufe führte zudem zur Identifizierung bestimmter Fehler in den bereits veröffentlichten Abschlüssen für das Jahr 2025. Das Unternehmen erklärt hierzu, dass diese Fehler in den ersten drei Quartalen 2025 zu einer Unterbewertung der Herstellungskosten sowie bestimmter Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten führten. Gleichzeitig gab es im dritten Quartal 2025 eine Überbewertung des Wertminderungsaufwands. Trotz dieser Unstimmigkeiten zeigt sich die Führungsebene optimistisch hinsichtlich der Auswirkungen. Das Management ist derzeit der Ansicht, dass die Fehler für die zuvor veröffentlichten Quartalsabschlüsse der ersten drei Quartale 2025 unwesentlich sind und prospektiv korrigiert werden, wenn das Unternehmen seine Quartalsberichte im Geschäftsjahr 2026 einreicht.

Zeitplan für Investoren und Berichterstattung

Beyond Meat benötigt nach eigenen Angaben zusätzliche Zeit, um die detaillierte Analyse abzuschließen. Weitere Informationen zu den geplanten Korrekturen sollen im jährlichen Geschäftsbericht auf Formblatt 10-K veröffentlicht werden, der voraussichtlich am 31. März 2026 eingereicht wird. Am selben Tag plant das Unternehmen eine Telefonkonferenz um 17:00 Uhr Eastern Time, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 mit Investoren und Analysten zu erörtern.

Die Beyond-Meat-Aktie reagiert verhalten: Vorbörslich verliert sie an der NASDAQ 0,11 Prozent auf 0,695 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at