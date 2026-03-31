Beyond Meat-Aktie rutscht ab: Umsatz nimmt ab - Verlust schrumpft weniger deutlich als erhofft

Der Hersteller von Fleischersatzprodukten aus den USA hat am Dienstag nach US-Börsenschluss über seine Ergebnisse zum vierten Quartal sowie zum Gesamtjahr 2025 informiert.

Für Beyond Meat ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem EPS von -0,29 US-Dollar zu Ende gegangen. Vor einem Jahr wurde ein Verlust von 0,65 US-Dollar je Aktie verbucht. Damit wurden die Analystenschätzungen übertroffen, die im Vorfeld bei einem EPS von -0,1 US-Dollar gelegen hatten.

Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 76,658 Millionen US-Dollar auf 61,6 Millionen US-Dollar, damit erlöste Beyond Meat weniger als erwartet worden war (63 Millionen US-Dollar).

Für das Gesamtjahr 2025 verbuchte der Hersteller von Fleischersatzprodukten ein Minus von 1,86 US-Dollar je Aktie nach einem EPS von -2,43 vor Jahresfrist. Experten hatten derweil einen Verlust von 1,07 US-Dollar je Anteilsschein erwartet.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 lag bei 275,496 Millionen US-Dollar. Damit hat das Unternehmen weniger erwirtschaftet als im Vorjahr, als der Umsatz bei 326,45 Millionen US-Dollar lag. Analysten hatten vorab mit 275,85 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Beyond Meat-Aktie im Blick

Anleger reagieren enttäuscht auf die jüngsten Zahlen. An der NASDAQ notiert die Beyond Meat-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise 7,97 Prozent tiefer bei 0,6520 US-Dollar.

Martina Köhler, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at