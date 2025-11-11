Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|Umsatz gesunken
|
11.11.2025 06:45:00
Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet
Im dritten Geschäftsquartal verzeichnete Beyond Meat eine Ausweitung der Verluste. Das EPS (Gewinn je Aktie) lag bei -1,44 US-Dollar nach -0,410 US-Dollar im Vorjahr. Damit schnitt Beyond Meat schlechter als erwartet ab - Analysten hatten mit Verlusten in Höhe von 0,397 US-Dollar gerechnet.
Die Erlöse beliefen sich auf 70,22 Milliarden US-Dollar nach 81,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und übertrafen damit die Erwartungen von 69,0 Milliarden US-Dollar.
Nachbörslich zeigte sich die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise 8,96 Prozent schwächer bei 1,22 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Beyond Meat
Nachrichten zu Beyond Meatmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit starken Kursschwankungen: Anhaltende Geschäftskrise trotz Walmart-Deal (finanzen.at)
|
29.10.25
|Volatilität bei Beyond Meat: Wie sich der Walmart-Deal und die vorläufigen Zahlen auf die Aktie auswirken (finanzen.at)
|
27.10.25
|Beyond Meat: Meme-Hype um Aktie - Analysten warnen vor Risiko (finanzen.at)
|
24.10.25
|Beyond Meat-Aktie: Analysten alarmiert (finanzen.at)
|
23.10.25
|Beyond-Meat-Aktie schwankt heftig - was Anleger jetzt wissen müssen (finanzen.net)
|
22.10.25
|Kurssprung bei Beyond Meat: Aktie profitiert von Walmart-Partnerschaft und Short Squeeze (finanzen.at)
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,19
|8,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.