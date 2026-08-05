Beyond Meat Aktie

Beyond Meat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 14:00:01

Beyond Meat and Shopify Report Earnings on Aug. 5: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy?

Choosing between Beyond Meat (NASDAQ:BYND) and Shopify (NASDAQ:SHOP) requires balancing a potential turnaround story against an established leader in the digital economy. Each company faces distinct hurdles as consumer habits evolve.Beyond Meat focuses on disrupting the meat industry with plant-based alternatives, while Shopify provides the critical software infrastructure for millions of modern businesses. This comparison looks at which business model offers more stability and potential value for your portfolio.Beyond Meat produces plant-based protein products that mimic the taste and texture of animal meat, selling through both retail and foodservice channels. Its flagship Beyond Burger remains a central driver, accounting for approximately 50% of its gross revenues. Customer concentration adds a layer of risk to the business, as the distributor DOT represented nearly 13% of gross revenues as of late 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beyond Meat

mehr Nachrichten

Analysen zu Beyond Meat

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beyond Meat 0,46 1,67% Beyond Meat

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen