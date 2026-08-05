Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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05.08.2026 14:00:01
Beyond Meat and Shopify Report Earnings on Aug. 5: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy?
Choosing between Beyond Meat (NASDAQ:BYND) and Shopify (NASDAQ:SHOP) requires balancing a potential turnaround story against an established leader in the digital economy. Each company faces distinct hurdles as consumer habits evolve.Beyond Meat focuses on disrupting the meat industry with plant-based alternatives, while Shopify provides the critical software infrastructure for millions of modern businesses. This comparison looks at which business model offers more stability and potential value for your portfolio.Beyond Meat produces plant-based protein products that mimic the taste and texture of animal meat, selling through both retail and foodservice channels. Its flagship Beyond Burger remains a central driver, accounting for approximately 50% of its gross revenues. Customer concentration adds a layer of risk to the business, as the distributor DOT represented nearly 13% of gross revenues as of late 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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