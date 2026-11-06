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06.11.2026 06:31:28
Beyond Meat: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Beyond Meat präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -43,200 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 64,5 Millionen USD – eine Minderung von 8,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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