Beyond Meat enttäuscht Erwartungen - Beyond Meat-Aktie wird von Anlegern abgestraft

Beyond Meat hat seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel veröffentlicht.

Im ersten Quartal 2022 erlitt Beyond Meat einen Verlust je Aktie von 1,58 US-Dollar. Die Schätzungen der Analysten beliefen sich im Durchschnitt beim EPS auf -0,970 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,430 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.

Den Umsatz steigerte Beyond Meat von 108,2 Millionen US-Dollar im Vorjahrszeitraum auf nun 109,5 Millionen US-Dollar. Das war weniger als von den Experten erwartet worden war (112,3 Millionen US-Dollar).

Im Handel an der NASDAQ fällt die Beyond Meat-Aktie am Donnerstag zeitweise um 13,83 Prozent nach unten auf 22,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at