Beyond Meat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beyond Meat äußerte sich am 28.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,050 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 73,7 Millionen USD im Vergleich zu 79,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,260 USD. Im Vorjahr hatten -5,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 343,38 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beyond Meat 418,93 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,750 USD sowie einen Umsatz von 336,39 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at