Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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12.05.2026 18:00:00
Beyond Meat Is Trading Near Its Lows. Is It Finally Time to Buy?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) is a stock that has seen much better days. It's now firmly in penny-stock territory, trading below $1 per share. That isn't all that shocking a development, given the stiff competition it faces, and the many bottom-line losses it's posted over the years.Yet, the company is pivoting its business, leading some to hope it might be heading toward the light soon. Here's my take on whether that makes its stock a deep-bargain buy at the moment.Image source: Beyond Meat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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