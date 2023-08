Beyond Meat senkt Umsatzprognose - Aktie fällt um neun Prozent

Bangalore (Reuters) - Beyond Meat senkt aufgrund einer schwächeren Nachfrage seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Der Hersteller vegetarischer Burger teilte am Montag nach US-Börsenschluss mit, nur noch mit Erlösen zwischen 360 und 380 Millionen Dollar zu rechnen. Zuvor war das US-Unternehmen von 375 bis 415 Millionen Dollar ausgegangen. Im zweiten Quartal ging der Umsatz um 31 Prozent auf 102,1 Millionen Dollar zurück. Experten hatten mit 108,4 Millionen Dollar gerechnet. Beyond Meat bekommt die hohe Inflation und zunehmende Konkurrenz zu spüren. In dem Markt für pflanzenbasierte Burger und verwandte vegetarische Lebensmittel drängen sich zunehmend etablierte Marken wie Tyson Foods und Kellogg's. Im nachbörslichen Handel fiel die Beyond-Meat-Aktie um neun Prozent.

(Bericht von Ananya Mariam Rajesh, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)