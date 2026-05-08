Beyond Meat: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beyond Meat stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,31 Prozent auf 58,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at