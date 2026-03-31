Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
31.03.2026 23:47:11
Beyond Meat Swings To Profit In Q4
(RTTNews) - Beyond Meat, Inc. (BYND) on Tuesday reported fourth-quarter net income of $409.9 million, compared to a net loss of $44.9 million in the year-ago period.
Net income per share available to common stockholders-basic was $0.84, compared to net loss per share available to common stockholders-basic of $(0.65) in the year-ago period.
Net loss per share available to common stockholders-diluted was $(0.29), compared to net loss per share available to common stockholders-diluted of $(0.65) in the year-ago period
Net income included a $548.7 million non-cash gain on debt restructuring.
Net revenues were $61.6 million, a decrease of 19.7% year-over-year, compared to $76.7 million a year ago. The decrease in net revenues was primarily driven by a 22.4% decrease in volume of products sold, partially offset by a 3.5% increase in net revenue per pound.
Nachrichten zu Beyond Meat
|
28.01.26
|Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)