Beyond Meat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Meat gab am 07.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,830 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 93,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 102,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at