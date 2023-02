Beyond Meat vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beyond Meat hat am 24.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,050 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,270 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 79,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,750 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,880 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 418,93 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,70 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -9,85 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 5,828 USD und einen Umsatz von 414,80 Millionen USD beziffert.

