12.11.2025 06:31:28
Beyond Meat zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beyond Meat veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,32 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
