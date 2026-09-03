Beyond Medical Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beyond Medical Technologies hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at