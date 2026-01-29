NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

29.01.2026 21:00:00

Beyond Nvidia: 3 Alternative AI Stocks That Will Soar in 2026

Make no mistake. I think Nvidia (NASDAQ: NVDA) will be an excellent stock to own in 2026. It has strong tailwinds blowing in its favor and top-notch execution. However, putting all of your eggs in one basket is a disaster waiting to happen. So, investors need some alternative AI stocks to diversify a bit in the artificial intelligence (AI) space.Three stocks that I think can make for strong alternative investments to Nvidia are Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and AMD (NASDAQ: AMD). All three of these companies are set to soar on similar tailwinds as Nvidia, and I think each makes for a great buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
