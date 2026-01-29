NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.01.2026 21:00:00
Beyond Nvidia: 3 Alternative AI Stocks That Will Soar in 2026
Make no mistake. I think Nvidia (NASDAQ: NVDA) will be an excellent stock to own in 2026. It has strong tailwinds blowing in its favor and top-notch execution. However, putting all of your eggs in one basket is a disaster waiting to happen. So, investors need some alternative AI stocks to diversify a bit in the artificial intelligence (AI) space.Three stocks that I think can make for strong alternative investments to Nvidia are Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and AMD (NASDAQ: AMD). All three of these companies are set to soar on similar tailwinds as Nvidia, and I think each makes for a great buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
30.01.26
|KI zieht auf dem Bau ein: Caterpillar und NVIDIA planen die Baustelle der Zukunft (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|NVIDIA-Aktie dennoch etwas tiefer: Mögliche Chip-Freigabe für DeepSeek in China (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)