NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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31.03.2026 09:25:00

Beyond Nvidia: This Under-the-Radar AI Stock Is Up Nearly 300% Over the Past Year

Nvidia has been a great investment over the past few years, and I still think it's a great stock pick now. However, many investors are looking for alternatives or new ways to invest in the artificial intelligence (AI) space, and I think I've identified one that has been an absolute winner over the past year.Micron (NASDAQ: MU) stock was up nearly 300% over the past year, although it has taken a bit of a break over the past few days. I think this stock looks like an excellent investment now, and the recent sell-off gives investors the perfect buying opportunity to get into this stock that could be a massive long-term winner.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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