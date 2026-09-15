NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.09.2026 09:52:41
Beyond Nvidia: Why Software Stocks Just Crushed Semiconductors in a Historic 25-Year Shift
This article Beyond Nvidia: Why Software Stocks Just Crushed Semiconductors in a Historic 25-Year Shift originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIFT Inc.
Analysen zu SHIFT Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|183,28
|0,26%
|SHIFT Inc.
|4,80
|-2,04%