Beyond Oil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beyond Oil hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 794,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at