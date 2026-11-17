Beyond Oil hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at