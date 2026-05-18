Beyond Oil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beyond Oil präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen CAD – ein Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Oil 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at