Beyond Oil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beyond Oil hat am 06.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beyond Oil im vergangenen Quartal 1,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 284,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Oil 0,5 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,320 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,30 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 641,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Beyond Oil einen Umsatz von 0,85 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at